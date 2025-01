Butteri in sella per la benedizione in Vaticano

GROSSETO

Al galoppo verso il Vaticano. Orgoglio della Maremma : questo sono i butteri. Piazza San Pietro quest’anno ospiterà la benedizione degli animali e ci sarà anche la Maremma, più in specifico Grosseto, tra i partecipanti. Non saranno soli i grossetani, non saranno nemmeno a piedi, ma saranno "come tradizione maremmana comanda" in sella. Dunque San Pietro anche quest’anno vedrà il fascino del territorio maremmano, l’orgoglio, ciò che tanti amano di questa terra : i cavalli maremmani. Anam come tutti gli anni organizza la partecipazione alla benedizione di Sant’Antonio al Vaticano.

"Speriamo intanto non sia freddo- afferma con un velo di ironia il consigliere Anam Francesco Ferretti- L’organizzazione è a cura dell’Anam. Tutti gli anni il consiglio dell’amministrazione, che vede l’impegno di tante persone, fa di tutto per essere presente alla benedizione che è a numero chiuso, non tutti possono accedere. Come associazione di razza, presenziamo da anni ed andiamo con alcuni rappresentanti delle associazioni dei butteri dell’Anam. Ci facciamo benedire e torniamo nella nostra Maremma. Non sappiamo chi ci darà la benedizione, potrebbe essere anche il Papa. Si tratta di una bella esperienza per chi partecipa, ma rendiamo lustro anche al nostro territorio".

Ancora una volta i butteri vanno a rappresentare Grosseto al di fuori della Toscana e del comune stesso. "Rappresentiamo la razza del cavallo maremmano – aggiunge – che è in via d’estinzione, dovremmo essere tenuti più in considerazione noi allevatori. Sembra che la tradizione la sentiamo in pochi, fino che possiamo si fa, vorremmo fare di più. E’ molto impegnativo, ognuno si autofinanzia per l’Anam e per la razza, la nostra tradizione. Non frughiamo in tasca all’associazione per poi poter sfruttare i fondi per gli eventi. E’ un’esperienza da vivere quella che ci aspetta , il Vaticano ha il suo fascino. Partiamo con il trailer, poi saremo scortati fino al Vaticano. Saremo circa 60 cavalli delle associazioni. Ci sarà anche lo speaker che ci presenterà, verrà menzionato il comune di Grosseto da noi rappresentato. Dunque alle 11.30 saremo benedetti e poi torneremo a Grosseto con questa esperienza in più, fatta da noi e dai nostri meravigliosi compagni di viaggio : i cavalli maremmani".

Maria Vittoria Gaviano