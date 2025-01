Butteri benedetti in Vaticano: "Resterà per sempre nei nostri cuori"

GROSSETOSono stati di parola, si sono fatti benedire e sono tornati a Grosseto. Giusto una toccata e fuga a San Pietro ma benedetti. I butteri grossetani di Anam, specialmente il consigliere dell’associazione Francesco Ferretti, che ci ha raccontato le emozioni prima del viaggio ha fatto il suo ritorno dal Vaticano venerdì sera insieme al suo cavallo maremmano dopo la benedizione di Sant’Antonio. Così il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro, si è rivolto agli allevatori italiani, dando la benedizione. "Era freddo -commenta Ferretti - come avevamo previsto, ma è stato talmente emozionante che nemmeno ci abbiamo fatto caso. Un’esperienza come sempre che ti rimane impressa nel cuore". Ma quest’oggi sono tante le altre iniziative in programma per benedire gli animali. L’associazione Butteri d’Alta Maremma invece organizzano la benedizione in spiaggia. Si terrà alle 15 alla Spiaggia Circolo Nautico di Follonica. "Sarà un’iniziativa caratteristica - afferma Fabio Santi dei Butteri dell’Alta Maremma e ideatore dell’evento- molto suggestiva. Don Marius Balint verrà dal mare con una barca a remi d’epoca per benedirci. Il comune di Follonica si è sempre dimostrato disponibile per la realizzazione dell’evento". Spostandoci a Campagnatico invece si partirà dal Podere Cavallini la mattina per fare una passeggiata a cavallo in campagna, al ritorno ci sarà il ritrovo al ristorante La Vecchia Oliviera alle 12.30 e prima del pranzo sarà impartita la benedizione, il tutto organizzato da Corrado Catocci. A Roselle, presso la cappella rurale di Vallerotana, con inizio alle 10.30: messa, benedizione del fuoco e degli animali domestici e da allevamento e poi mercatino di beneficenza e pranzo al Terzo. In città, le benedizioni nel piazzale della chiesa di San Giuseppe dopo la messa.

Maria Vittoria Gaviano