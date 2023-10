Bus, sovraffollata la corsa che porta i ragazzi a scuola

Con l’inizio dell’anno scolastico arrivano puntuali le proteste da parte di chi usufruisce del bus per recarsi a scuola, ovvero gli studenti massetani e le loro famiglie, che si lamentano per le condizioni in cui sono costretti a viaggiare. Il problema riguarda gli studenti pendolari che da Massa Marittima si recano agli istituti superiori di Follonica. Pochi gli autobus a disposizione che costringono gli alunni, insieme ai viaggiatori delle corse del mattino, a situazioni di disagio ormai intollerabili. Una protesta rivolta ai responsabili della linea Massa-Follonica (in riferimento alla corsa collegata all’ingresso dei ragazzi a scuola e a quella del realtivo ritorno a casa) con cui si chiede che ai due autobus già in servizio, ne venga aggiunto un altro, per porre rimedio a una situazione che sta diventando pesante. "Ogni anno – dice un genitore – aumentano da Massa Marittima le iscrizioni alle scuole superiori del Golfo e di conseguenza il numero degli abbonamenti degli studenti e, tutto ciò, dovrebbe dar modo e spazio ,a chi gestisce il servizio, di adeguare il numero dei bus a questa esigenza".