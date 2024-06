Bsc Big Mat allo "Jannella". Trittico con il Parma

Tutto pronto per la tripla sfida tra Big Mat Bsc Grosseto e Parma.

I biancorossi, guidati dal manager Stefano Cappuccini, vogliono provare a mettere in difficoltà una delle compagini più forti del Paese.

"Il Parma è una squadra in salute – commenta Stefano Cappuccini – che lotta per il secondo posto. Affronteremo le tre gare facendo un po’ di turnover, consapevoli che ogni singolo dettaglio può fare la differenza".

Si gioca allo stadio cittadino "Roberto Jannella" e le sfide sono in programma oggi alle 20.30 e poi domani: la prima alle 16.30, la seconda alle 20.30.

"Non sarà semplice – conclude Stefano Cappuccini –, ma ho fiducia nei miei ragazzi e sono sicuro che il supporto dei tifosi non si farà assolutamente attendere".

È possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio "Roberto Jannella" oppure anche online collegandosi al sito https://bit.ly/44xjRfK.

Il costo per la partita in notturna è di dieci euro, cinque invece per la gara pomeridiana.

Al prezzo di venti euro è possibile fare un abbonamento per tre partite.

Per gli under 15 e gli over 75, infine, è invece previsto l’ingresso gratuito.