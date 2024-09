Botte, risse e schiamazzi notturni. Chiuso un locale a Orbetello

Troppe liti nel locale. Troppe risse anche al di fuori dell’esercizio. Sono questi i motivi che hanno portato alla decisione, presa nel pomeriggio di ieri, di chiudere quel locale che si trova a Orbetello. Sono stati i Carabinieri della Compagnia lagunare a dare esecuzione a un provvedimento di "sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande" ai titolari di un locale pubblico che si trova proprio nella cittadina di Orbetello. Il provvedimento, emanato dalla Questura di Grosseto su proposta dei Carabinieri di Orbetello, è motivato da una serie di episodi di violenza, che si sono più volte verificati tra coloro che frequentavano quel posto. In pratica spesso, tra gli avventori del locale, all’interno o anche nelle vicinanze, a partire dal mese di gennaio, e per tutti i mesi successivi, ogni sera succedeva qualcosa: risse, botte, danneggiamenti e schiamazzi. La sospensione, quindi, decisa dalle forze dell’ordine tenderà a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona. I militari di Orbetello infatti più volte sono dovuti intervenire per sedare liti, schiamazzi e intemperanze varie da parte di clienti del locale. Infatti, tra gennaio e luglio 2024, più volte le pattuglie dei Carabinieri erano state chiamate a intervenire anche nelle vicinanze del locale, spesso su segnalazioni giunte tramite il servizio 112, a causa della presenza di clienti in stato di alterazione psicofisica per colpa dell’alcol che si erano resi protagonisti di condotte violente, di litigi e risse terminate anche con gravi lesioni personali. Il provvedimento avrà efficacia fino alla mezzanotte di lunedì prossimo.