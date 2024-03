"Book Priz". La giuria ha scelto i sei finalisti

Annunciati i sei finalisti dell’Orbetello Book Prize. A contendersi la terza edizione del premio saranno Susanna Bissoli con ‘I Folgorati’, Ermanno Cavazzoni con ‘Manualetto per la prossima vita’, Antonio Franchini con ‘Il fuoco che ti porti dentro’, Valeria Parrella con ‘Piccoli miracoli e altri tradimenti’, Lidia Ravera con ‘Un giorno tutto questo sarà tu’ e Dario Voltolini con ‘Invernale’. Organizzato dal Comune di Orbetello insieme all’agenzia ZigZag, il riconoscimento viene assegnato ogni anno a un autore italiano di narrativa già pubblicato all’estero. Previsto anche un tributo alla carriera a un autore straniero. La premiazione conclusiva si svolgerà ai Giardini Chiusi di Orbetello nel corso dei tre giorni di appuntamenti letterari in programma dal 27 al 29 giugno. I sei titoli in gara sono stati selezionati dal presidente Paolo Di Paolo e dalla giuria del Gruppo di selezione composta da Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Eugenio Murrali e da Sandra Petrignani. "Anche quest’anno – dichiara Di Paolo – Orbetello Book Prize ha scelto una sestina molto eterogenea, rappresentativa del percorso di scrittori e scrittrici di differenti generazioni che hanno uno sguardo non scontato sul mondo". "È sempre una gioia entrare nel vivo di Orbetello Book Prize – dice l’assessore Maddalena Ottali – e constatare come prosegue questo premio da noi fortemente voluto e che ogni anno si rafforza e arricchisce di novità". Con l’annuncio della sestina, si dà il via alla fase di votazione, che coinvolge sia il Gruppo di Selezione sia il Gruppo dei Lettori Forti, per individuare i tre finalisti. La terna sarà annunciata a maggio al Salone del Libro. Accompagneranno il premio nelle prossime selezioni e come ogni anno nella scelta del libro candidato a vincere il Gruppo Lettori forti di Orbetello, formato da Fausto Carotti, Silva Gentilini, Lorena Manini, Giorgio Razzoli e Maurizio Vichi, insieme da quest’anno al Gruppo Giovani lettori di Orbetello, che arrivano da Classico, Scientifico, Linguistico, Commerciale, Professionale eno-gastronomico. Infine, parteciperà anche il Gruppo ‘Amici del Parco della lettura’, quest’anno formato da cento membri.

Riccardo Bruni