Bisogna parlare di Effetto Serra o Effetto Uomo? Capiamo bene da chi dipendono certi fenomeni

L’effetto serra è un fenomeno naturale che avviene nell’atmosfera la quale agisce come una grande serra naturale che utilizzando i gas serra presenti al suo interno, filtra il 55% delle radiazioni del sole e le riflette nello spazio prima di raggiungere la terra, evitando che le radiazioni solari più dannose raggiungano la terra, nello stesso tempo trattiene una parte del calore e lo ridistribuisce su tutta la superficie terrestre evitando sia troppo fredda per ospitare la vita.

Ma allora perché si dice che il riscaldamento climatico è causato dall’effetto serra?

Perché l’uomo, con le sue attività sulla terra, ha prodotto in breve tempo grandi quantità di anidride carbonica, metano e altri gas serra.

L’incremento repentino della concentrazione nell’atmosfera di gas serra porta ad un aumento di calore assorbito e trattenuto in atmosfera, che provoca un innalzamento della temperatura che a sua volta provoca cambiamenti climatici. Questo fenomeno è definito dagli scienziati riscaldamento globale, ed è iniziato con l’utilizzo da parte dell’uomo, di carbon fossile, petrolio, e gas naturale per produrre energia. Quindi all’origine del riscaldamento globale non c’è un fenomeno naturale, ma l’azione dell’uomo nell’ultimo secolo e mezzo.