Catania, 25 maggio 2020 - "Pepa", esemplare di bertuccia (Macaca Silvanus) di 4-5 anni detenuta illegalmente, sequestrata a Catania il 28 aprile dai carabinieri insieme a due tartarughe in un'abitazione del quartiere Zia Lisa, grazie alla collaborazione con la Lav è stata curata a Messina ed è ora è stata trasferita nel centro di recupero di Semproniano (Grosseto). Qui, inizierà il percorso per essere inserita in una «famiglia» di primati suoi simili.

Cresciuta e allevata come una bambina, Pepa, questo il suo nome, passava il suo tempo in casa indossando un pannolino e trattata come un «piccolo umano». È la quinta bertuccia salvata dall'associazione grazie al progetto internazionale Born To Be Wild - in collaborazione con Animal Advocacy and Protection (AAP) - nato per preservare gli habitat di questi animali nei Paesi d'origine e contrastarne i traffici verso l'Europa.