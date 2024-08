Barca a vela incagliata a cala Purgatorio: "Ora va subito rimossa"

E’ sempre incagliata a cala Purgatorio la barca a vela che, nella tarda mattinata del 22 agosto, ha visto due turisti salvati dalla Guardia Costiera. "Il maestro di Tango Sergio Santi è sceso a cala Purgatorio all’Argentario per fotografare da vicino la barca a vela incagliata nella tarda mattinata del 22 agosto, con i passeggeri incolumi – dice Daniele Busetto di Artemare Club –. L’imbarcazione di circa dieci metri pare fosse stata affittata a Porto Ercole e la Capitaneria di Porto avrebbe intimato la rimozione del mezzo a carico del locatore. Con la speranza che non rimanga a lungo lì, come la precedente naufragata a poca distanza di Porto Ercole e rimossa dopo cinque mesi. Secondo l’articolo 73 del codice della navigazione "l’autorità marittima ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto fissando il termine per l’esecuzione. Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato, l’autorità provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato". Troppi incidenti all’Argentario, che ha per "monumento" di questi eventi a Porto Santo Stefano la barca a vela sequestrata e posizionata in testa al molo Garibaldi da più di un anno con la conseguente negativa pubblicità marittima del Promontorio".