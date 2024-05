Bando per i Centri estivi rivolto ai soggetti organizzatori del servizio

Centri estivi a Capalbio, aperte le iscrizioni per gli organizzatori. È stato pubblicato l’avviso pubblico per i centri estivi 2024, dedicato ai minori con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni, rivolto ai soggetti organizzatori del servizio. Entro mezzogiorno divenerdì 24 i soggetti, in possesso dei requisiti, interessati alla realizzazione dei centri estivi possono presentare la propria manifestazione di interesse. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Capalbio: https://bit.ly/4btZoec.