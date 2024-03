Bancarotta dopo la Bolkestein. Imprenditrice patteggia

Si chiamava "Toscana Soccorsi". E da quando ha lavorato con il servizio di soccorso sanitario e di trasporto malati, ha sempre pagato gli stipendi ai dipendenti. Il titolare, una donna di 57 anni, amministratrice della società, ha patteggiato 2 anni e 4 mesi per bancarotta. Pena che sconterà lavorando per un’associazione di volontariato. La donna è finita alla sbarra (difesa dal legale Roberto Burzi) dopo il fallimento dell’azienda nel 2018: la società negli anni ha accumulato tasse e imposte per 837.702 euro. La donna dovrà svolgere 840 ore di lavoro di pubblica utilità.