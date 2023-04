Banca Tema sorride Bilancio approvato con un utile di quasi 16 milioni di euro

Ieri alla Fattoria La Principina si è svolta l’assemblea dei soci di Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo. È stata un’assemblea molto partecipata dove sono stati presenti (fisicamente o per delega) oltre 1400 soci che hanno approvato il bilancio di esercizio 2022. In un contesto economico incerto come è quello attuale, Banca Tema ha chiuso il 2022 con risultati soddisfacenti e superiori alle previsioni. Il bilancio di esercizio approvato è la fotografia di un istituto solido e in crescita rispetto al 2021. Ecco qualche numero. L’utile netto conseguito è di quasi 16 milioni di euro e ha portato il patrimonio di bilancio a 158,9 milioni di euro. Il Core Tier 1 Ratio, al 31 dicembre 2022, era pari al 17,53%, rispetto al 17,15% del 2021. Il Total Capital ratio, a fine anno, ammontava al 19,87%, rispetto al 17,48% dell’anno precedente. Anche la rischiosità ha continuato a diminuire a velocità sostenuta per effetto di un’attenta politica di gestione e per l’attuazione di un ambizioso piano di derisking. I crediti deteriorati netti al 31 dicembre 2022 erano pari all’1,86% del totale contro il 4,32% dell’anno precedente.

Si consolida anche l’attività nei territori di competenza compresi in Toscana, Umbria e Lazio e nelle 5 province (Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo) in cui sono dislocate 46 filiali con 94 comuni di operatività e un organico composto da 359 dipendenti. La comunità di appartenenza esprime un elevato grado di fiducia nella Banca che annovera 19.676 soci e oltre 73 mila clienti. Il 2022 si chiude dunque con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 2,68 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 20 milioni di euro su base annua. Significativo è l’incremento della raccolta indiretta, che raggiunge i 566 milioni di euro. Dal tavolo dell’assemblea i rappresentanti di Banca Tema hanno detto: "Siamo pronti per affrontare le sfide del futuro, ancora incerto nelle dinamiche socioeconomiche, e che potrebbe caratterizzarsi anche per una accelerazione degli effetti negativi provocati dai cambiamenti climatici". Anche i risultati consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al 31 dicembre 2022 di cui Banca Tema fa parte sono risultati ottimi sia in termini di redditività che di assetto patrimoniale.

"Fa piacere ricordare – è stato ribadito - che siamo il primo gruppo bancario italiano tra quelli con capitale interamente italiano, il terzo gruppo nazionale per numero di sportelli e il primo gruppo bancario italiano per Cet 1 Ratio". Il Cet 1 Ratio è il Common Equity Tier 1, ovvero il principale parametro cui le banche, gli investitori e i risparmiatori fanno riferimento per valutare la solidità di una banca.