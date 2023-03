"Bagnetto" della Polizia Via alla gara

Il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento del centro balneare della polizia a Marina di Grosseto. L’operatore economico che intenderà partecipare alla gara dovrà dichiarare la sua manifestazione di volontà entro le entro le 24 di mercoledì 22. La concessione avrà durata di trentasei mesi con decorrenza dal giorno della consegna del sito e dei locali dove verrà svolto il servizio. Saranno a carico dell’aggiudicatario i costi di gestione, comprese le utenze, per tutto il periodo contrattuale. La gara sarà esperita attraverso una procedura ristretta alla quale ogni operatore economico che abbia i requisiti richiesti dalla stazione appaltante può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta solo gli operatori invitati dalla Stazione appaltante con le modalità previste dal codice dei Contratti.

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata, entro e non oltre sette giorni dal termine di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec della Questura di Grosseto ([email protected]) specificando in oggetto il riferimento ‘Stabilimento balneare della Polizia di Stato di Marina di Grosseto - Interesse a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, salvamento a mare, pulizie, manutenzione ordinaria e conservativa, bar. Per info la Questura rimanda al sito ufficiale https:questure.poliziadistato.ititGrossetoarticolocb2023.