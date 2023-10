‘Baccile’: Poggio vince ancora a Castel del Piano

Per il secondo anno consecutivo il Baccile va al Poggio. Un risultato importante quello ottenuto dalla contrada capitanata da Stefano Bernardini, arrivato in un anno in cui la contrada non è riuscita a correre la carriera dell’otto settembre. Il premio è stato introdotto nel 2022 dalla Consulta delle contrade per la migliore sfilata. "Abbiamo fatto il bis - dicono dalla contrada del Poggio -. Il giusto premio in un anno bello ma allo stesso tempo amaro. Complimenti e grazie a Roberta, a Viola e a tutti i figuranti". Immediato anche il commento del primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini: "Per il secondo anno consecutivo vince il Baccile la contrada del Poggio - commenta il sindaco - sono felice anche perchè quest’anno non sono riusciti a correre il palio. Questo premio se lo meritano tutto". Quest’anno il Piatto, simbolo del premio, era stato donato dall’Avis, una scelta, quella di collaborare con le associazioni locali, che è stata ben accolta dalla consulta delle contrade. "Una scelta - commentano alcuni rappresentanti della Consulta delle Contrade - che lavoreremo per far diventare una buona pratica nel segno della collaborazione tra realtà associative del paese, perché il Palio è la festa di tutti". Introdotto nel 2022, il Baccile concretamente è un piatto dipinto a mano e commissionato ogni anno a un artista diverso. Simbolicamente, è il premio al miglior corteo ed un incentivo a dare sempre maggiore rilievo a questa parte della festa. L’idea di arricchire il Palio con questo premio è venuta fuori naturalmente dando il via al progetto di valorizzazione del corteo storico. Quest’ultimo è il momento della festa in cui si raccontano la storia e le radici di Castel del Piano e secondo i promotori va preservato e riportato al giusto risalto. N.C.