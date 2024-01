Azioni contro le processionarie

A primavera si verificano le infestazioni di processionaria del pino anche nel territorio dell’Unione di Comuni montana e provocano disturbi alla salute dei cittadini. Per questo è stato predisposto dall’ente un intervento di lotta fitosanitaria contro tale parassita anche per i primi di quest’anno, da ora fino al 15 marzo. L’azione sarà limitata in primis alle aree urbanizzate, dando priorità a quelle di interesse pubblico. I cittadini che riscontrassero la presenza di nidi di processionaria su piante situate su loro proprietà potranno richiedere l’intervento presentando domanda , redatta sull’apposito modulo prestampato, entro l’8 marzo, alle Amministrazioni comunali di Massa Marittima ma anche di altre zone delll’Unione di Comuni montana. Info su avviso e modulo di richiesta intervento al link : https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/01/processionaria-2024.html.