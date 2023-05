Attriti con la segretaria comunale La minoranza lascia il Consiglio

L’ultimo consiglio comunale non si è concluso perchè tre consiglieri di opposizione (Giovanna Longo, Fabiola Violini e Samuele Pii) hanno abbandonato la seduta prima del termine dopo un diverbio avvenuto con la segretaria comunale, Alice Fiordiponti. È stata dunque rimandata al prossimo consiglio la discussione sulla ratifica della variazione di bilancio. Il consiglio, iniziato con un po’ di ritardo e con un numero legale risicato si è acceso quando, a distanza di un’ora dall’inizio della seduta, la consigliera Longo, ha chiesto alla segretaria la verifica del numero legale perché ha detto: "Con questo sistema chi è in presenza non può vedere chi è collegato". La segretaria ha interpretato la richiesta come un’insinuazione contro di lei: "Io i consiglieri collegati e partecipanti li vedo – ha risposto la segretaria –. Non capisco che verifica. Che mi sta chiedendo in italiano, non capisco".

"Longo non ha ricevuto una risposta adeguata a una richiesta legittima" ha ribadito il consigliere Pii. Poi l’interruzione del consiglio. "L’atteggiamento della segretaria non mi fa sentire a mio agio – conclude Longo – qualsiasi osservazione che faccio viene presa come un attacco nei suoi confronti. Non sono le condizioni per poter proseguire". Il sindaco Bartalini ha invitato il Consiglio ad abbassare i toni e la maggioranza ha espresso solidarietà alla dottoressa Fiordiponti.

N.C.