Attori e registi celebrano il mare. L’impresa di Fogar è già nella storia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

Il borgo di mare per 5 giorni si trasformerà nel salotto del grande cinema, grazie alla nona edizione della Festa del cinema di Mare. Da venerdì 23 a martedì 27 luoghi caratteristici del grazioso paese maremmano ospiteranno talk con attori e registi, proiezioni esclusive ed eventi collaterali di prestigio.

Anche quest’anno la manifestazione, al quarto anno di direzione artistica targata Giovanni Veronesi (regista e sceneggiatore), ospiterà nomi di grande rilievo del calibro di Pilar Fogliati e Riccardo Scamarcio (domenica 25), Matteo Garrone (lunedì 26) e Piera Detassis. "Gli artisti vengono invitati gratuitamente e partecipano volentieri a questa festa - racconta Veronesi -. Pesco dalla mia agenda i nomi cercando di migliorare questo evento ogni anno. Si tratta di una festa e non di un Festival. Si vivono situazioni informali con grandi attori e registi, appuntamenti ricchi di contenuti e stimoli. Gli incontri con gli attori e i registi spero che anche quest’anno possano suscitare dibattiti. Penso ad esempio a quello con Garrone che ci racconterà la sua esperienza con gli Oscar e penso all’evento con Edoardo De Angelis (martedì 27), regista del Comandante, film molto attuale".

Dal 2019, collateralmente alla festa, è stato creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico dedicato alla memoria di un grande giornalista de La Nazione. Dal 2018, su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba (scomparso nel 2020), la rassegna si è arricchita anche del premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare. Premio, questo, intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali in vari luoghi del paese, tra cui la presentazione della mostra fotografica su Fogar, navigatore, esploratore e scrittore, a 50 anni dal completamento del suo giro del mondo in solitaria, iniziato e concluso a Castiglione della Pescaia. Figura, quella di Fogar, romantica e di cui Veronesi ha indelebili ricordi. "Ricordo il suo arrivo a Castiglione - commenta il regista toscano - mio babbo portò me e mio fratello in paese a vedere l’arrivo del famoso navigatore". Poi svela: "Sto pensando a un prodotto cinematografico dedicato proprio a questo incredibile esploratore". Nel contesto della festa verrà presentato anche il libro della figlia di Fogar, Francesca, Ti aspetto in piedi.

Nicola Ciuffoletti