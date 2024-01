Associazioni animaliste: "Mufloni, lo sterminio non è ancora concluso"

Le associazioni "Vita da Cani" e "Rete dei Santuari di Animali Liberi" tuonano ancora sui mufloni del Giglio. "Lo sterminio non è terminato – dicono –. Da stamani (ieri, ndr) cacciatori autorizzati dalla Regione con i cani stanno cercando di stanare gli ultimi animali rimasti. Gli attivisti che non hanno mai abbandonato l’isola resistono per impedire che anche gli ultimi esemplari vengano massacrati". Sara d’Angelo (nella foto), presidente dell’associazione Vita da cani, dice che "Ente Parco e Regione Toscana vogliono andare fino in fondo nel loro progetto di morte. Tutto questo è vergognoso e dobbiamo assolutamente fermarli, perché il progetto non aveva alcuna ragione di esistere".