Assegnato il premio "Scelto da noi". Vince il "Lupo Blu" di Elisabetta Dami

Con 1030 voti, "Così parlò Lupo Blu", scritto da Elisabetta Dami (la creatrice del personaggio Geronimo Stilton) si aggiudica la vittoria della XXX edizione del concorso letterario di narrativa per ragazzi "Scelto da Noi". All’autrice va un premio di 1.000 euro e una targa che le sarà consegnata giovedì 30 a Massa Marittima durante l’evento finale di premiazione. Nell’occasione Elisabetta Dami incontrerà gli studenti che hanno votato il suo libro. Il premio "Scelto da noi" nasce nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della Biblioteca comunale Gaetano Badii con la finalità di promuovere la lettura tra gli alunni della scuola primaria. L’Istituto"Don Curzio Breschi" e la Biblioteca comunale collaborano per portare avanti questa iniziativa da 30 anni: se la Biblioteca si occupa della parte organizzativa, dall’emanazione del bando, al contatto con le case editrici e con gli scrittori sino alla giornata conclusiva di premiazione, la scuola ha il compito di rendere partecipi gli studenti con la lettura dei libri durante l’anno scolastico. Quest’anno erano 30 i libri in concorso e a scegliere la cinquina dei testi finalisti, tra cui è stato decretato il vincitore, sono stati proprio i bambini: per tutta l’estate in biblioteca era disponibile la valigia con tutti i libri candidati e gli alunni delle classi IV e V del "Breschi" sono venuti per votare i 5 libri che avrebbero voluto leggere. La cinquina finalista era composta da "Così parlò Lupo Blu" Elisabetta Dami, Chiara Fedele; "Un bambino, una gatta e un cane" Angelo Petrosino, Sara Not; "Roka il figlio della terra" Dino Ticli; "Dietro l’armadio" Arianna Di Genova e Gabriele Ghisalberti, "La paura del leone" Chiara e Davide Morosinotto.