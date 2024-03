Asilo nido "Le Mimose". Sono aperte le iscrizioni

A partire da venerdì e fino al 14 aprile sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale le Mimose per le bambine e i bambini che al 31 dicembre 2024 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi e che siano in regola con le vaccinazioni sanitarie. L’avviso pubblico, contenente tutte le indicazioni e le modalità di iscrizione, può essere consultato sul sito del Comune di Follonica. La residenza nel Comune costituisce elemento di priorità per accedere alla graduatoria di ammissione; esaurita tale priorità, potranno essere ammessi alla frequenza del servizio i bimbi e le bimbe non residenti. Le istanze riferite ai non residenti sono collocate in una speciale graduatoria nella quale avranno priorità i residenti nei Comuni della zona Colline Metallifere (Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima). Il Comune intende aderire, come per lo scorso anno educativo, alla misura "Nidi Gratis. La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo Pretorio on line sul sito Internet www.comune.follonica.gr.it