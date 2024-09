Artigianato artistico: "Come una volta" riempie la piazza

È stata un successo "Come una volta", la mostra mercato dell’artigianato artistico e creativo che si è svolta a Castiglione della Pescaia. Per tutta l’estate gli espositori dell’iniziativa organizzata da Cna insieme all’associazione Materiae si sono dati appuntamento in varie località turistiche della provincia, mettendo in mostra le loro creazioni. Dalla ceramica alla piccola gioielleria, dalla pelletteria alla produzione di cappelli, dall’oggettistica alla pittura, tanti banchetti in piazza Orto del Lilli.