"Arte in Cantina". Appuntamento nel podere La Pace

1Il podere La Pace insieme all’associazione Iride presenta "Arte in Cantina" una giornata di visita alle sculture, i dipinti e ai vigneti dell’azienda La Pace, in località Cura Nuova, a Massa Marittima. L’evento è in programma domenica alle 17.30 e l’iniziativa è rivolta agli amanti della natura, interessati a visitare i vigneti, conoscere le procedure biologiche. Per informazioni e iscrizioni 338 - 1287496 o 324 - 9270464.