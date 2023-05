Approvata la variante ex Paoletti In paese adesso arriva la Conad

Via libera dal Consiglio comunale di Castiglione che ha approvato la variante per la zona della ex Paoletti: la variante consentirà un nuovo insediamento di grande distribuzione, vicino al Municipio. A presentare il progetto è stata la ditta Piccionetti per "Clodia Commerciale", la società che gestisce i supermercati Conad di Grosseto. Dopo la cessione del punto vendita all’Aurelia Antica, il Conad rilancia dunque con un nuovo supermercato, questa volta a Castiglione. "Abbiamo definito una causa ultradecennale e ne siamo contenti – ha detto il sindaco Elena Nappi –. Un contenzioso che poteva portare via dalle casse del Comune molti soldi e creare un danno enorme. Il privato ha o successivamente ha venduto al migliore offerente. Non siamo particolarmente contenti, ma nemmeno rattristati. Quello che ci premeva era chiudere il contenzioso. Affronteremo adesso quello che succederà con Conad che verrà trattato come tutti gli altri supermercati. Cercheremo quando le cose saranno definite – chiude Nappi – di avere alcuni colloqui con l’Ad di Conad per capire come si comporterà con il territorio anche dal punto di vista lavorativo". Tutto nacque nel 2007 quando sindaco era Monica Faenzi fece un accordo con i fratelli Cappelli della Scav Prema, che realizzarono l’Orto del Lilli, ovvero un parcheggio sotterraneo più un’area commerciale. Intervenne però la Regione che impose un’altra localizzazione, che poi fu deciso per l’ex Paoletti, aumentando la superficie a 3900 metri quadrati per compensare la differenza di valore. Ma Scav Prema non accettò la nuova localizzazione e iniziò un lungo contenzioso con il Comune. I lotti poi sono stati ceduti alla Clodia Commerciale dove sorgerà il nuovo supermercato. Sarà dunque la ditta Piccionetti a realizzare l’immobile del nuovo supermercato Conad. Il supermercato potrà essere al massimo da mille metri di superficie di vendita, oltre ai magazzini, inoltre ci sarà un ampio parcheggio esterno, libero quindi a disposizione anche dei turisti.