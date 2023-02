Aperta la nuova "Rosticceria"

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova collocazione della "Rosticceria Massetana" che si trova proprio nel cuore della città del Balestro. Si tratta di un’attività che è insediata da tempo nel tessuto massetano in un contesto e un servizio di consumo pasti in loco e da asporto, pratica molto seguita in questo ultimo periodo perchè il tempo è sempre di meno. La nuova attività dopo anni di ubicazione in Via Marconi, si è trasferita nei nuovi locali di via Gramsci, in prossimità del Centro Commerciale Conad. Una decisione che parte da lontano e dalla voglia di fare sempre meglio dando un servizio migliore. I giovani proprietari, la famiglia Vannucci, scommettono investendo le loro forze e risorse per il territorio e proponendo nei nuovi spazi, i loro gustosi piatti ereditati dai familiari e dalla cultura gastronomica maremmana.