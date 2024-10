Anpas, lezioni al via per 24 aspiranti volontari Nuovi volontari a Grosseto per corso soccorritore Anpas: 24 iscritti alla formazione di primo e secondo livello. Lezioni regolari due volte a settimana, grande interesse e partecipazione. Presidente Anpas soddisfatto dell'entusiasmo dei partecipanti.