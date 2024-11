Anap, attività per tutti i gusti: "Tanto da fare anche in pensione"

L’importanza di vivere assieme in un mondo che tende sempre più a isolare, di fare gruppo, di trovare amicizia e combattere la solitudine, soprattutto quando si raggiunge la terza età. Sono questi alcuni fra gli obbiettivi principali che si è posta l’Anap Confartigianato che a Grosseto conta su un gruppo molto attivo che richiama l’attenzione di molti pensionati ex artigiani, ma non solo, che si ritrovano per dar vita a una serie nutrita di iniziative tese a "fare gruppo". La sede è in strada Corsini 13 (ex piazza della Palma), a Grosseto.

"Negli ultimi tempi – dice Susanna Bucci, vice presidente di Anap – mi sono accorta che i nostri associati tendono sempre di più a isolarsi. Il covid non ha aiutato le persone, che da attive, nelle loro aziende, ora tendone a restare sole, con conseguenze sulla qualità della vita. Per questo con il nostro presidente Roberto Malfetti, abbiamo organizzato un gruppo Anap molto attivo che tende a creare una comunità, ad aiutare gli altri, a rompere l’isolamento, a vivere e a operare".

"Le iniziative che abbiamo in programma – dice Roberto Malfetti – sono davvero tante. Compresi gli incontri per parlare della salute o con la Polizia postale per parlare delle truffe più comuni verso gli anziani".

"Una delle attività che vogliamo mettere in evidenza – dice Bucci – è il progetto ‘Donne per le Donne’, ogni sabato dalle 15 alle 18, ci incontriamo nella sede di piazza della Palma per lavorare a maglia, avendo sempre come priorità lo stare in compagnia e aiutarsi a vicenda. È un progetto al quale aderiscono donne di tutte le età, e a questo proposito abbiamo unito il laboratorio di maglia, al progetto sociale, anche per essere di aiuto a donne che hanno subito maltrattamenti".