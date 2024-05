Amministrative a Scarlino. Faenzi all’attacco di Travison: "Voglio un confronto pubblico"

"Un confronto pubblico. È quello che chiedo al sindaco uscente, in modo tale da chiarire ciascuno la propria posizione sia in merito ai progetti per il futuro di Scarlino sia per spiegare quali sono i rapporti effettivi con Fratelli d’Italia". Inizia così Monica Faenzi, candidata sindaco a Scarlino. "È senza dubbio la soluzione migliore e trasparente – aggiunge – che tra l’altro può aiutare i cittadini a fare chiarezza. Perché evidentemente di chiarezza in questi anni il sindaco ne ha fatta davvero poca, nascondendosi dietro lo schermo del telefono e agli screenshot di pessimo gusto, con l’unico intento di denigrare gli altri". Faenzi attacca: "L’ultima bassezza, sempre attraverso un monologo sui social, in cui Travison accusa non si sa bene chi di aver fatto attacchi personali ai suoi familiari: mi chiedo dove e da chi li abbia visti o sentiti, voglio le prove. Una cosa è certa, non è proprio nel mio stile, tanto che sono la prima ad essere rimasta stupita e rammaricata dalle offese da me subite in questi giorni e dal basso livello a cui il sindaco uscente sta tentando di portare questa campagna elettorale". Poi chiude: "La politica non funziona così. La politica, nei comuni, la fanno le persone che ci mettono la faccia, che si impegnano e che sanno tenere i rapporti. Ma attenzione, l’ultimo video sui social inizia dicendo che in questa campagna elettorale Travison vuole parlare di progetti: le ricordiamo che l’8 e il 9 giugno si vota e ha quindi un mese di tempo per invertire la rotta rispetto a ciò che ha fatto in questi ultimi cinque anni. Le diamo noi l’occasione invitandola ad accettare un confronto pubblico per chiarire apertamente la situazione e parlare di programmi".