Allerta arancio: "Attenzione al vento forte"

La primavera non ne vuol sapere di entrare in questo aprile molto piovoso che assomiglia a novembre. Il centro funzionale regionale della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso infatti un’allerta meteo codice arancione per vento forte e mareggiate relativa alla giornata di oggi fino alle 16. La giornata dunque, soprattutto in provincia di Grosseto, ma anche in altre parti della Toscana sarà condizionata da meteo perturbato, con nuovo aumento dell’instabilità.

La giornata dunque sarà caratterizzata da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale e con una rapida formazione di un profondo minimo di pressione tra il Mar di Corsica, il Mar Ligure e il Tirreno Settentrionale, associato temporaneamente a venti di burrasca di scirocco sull’Arcipelago e localmente sulla costa.

Alla luce di queste previsioni la Sala operativa unificata della Protezione ha emesso un bollettino di criticità che prevede un codice arancione per mareggiate, sulla costa maremmana ma anche alla foce dell’Albegna, mentre per vento forte il codice arancione, fino alle 16, si estenderà a tutto il tratto di costa maremmana, dove sarà in vigore anche un codice giallo per temporali forti, che coinvolgerà anche la costa piombinese.

Non ci saranno problemi per quanto riguarda la chiusura delle scuole perchè tutti i plessi sono chiusi in quanto sono iniziate proprio oggi le vacanze di Pasqua. Il Comune di Grosseto comunque raccomanda precauzione "soprattutto per quanto riguarda la presenza in luoghi dove le forti raffiche di vento previste potrebbero portare a una caduta di rami, vasi, intonaci e cornicioni".