Alle Terme di Saturnia c’è il suggestivo "Moon Party"

Sotto un cielo pieno di stelle Le Terme di Saturnia organizzano una serata veramente speciale, in programma martedì. Il Parco Termale di Saturnia si trasforma per accogliere il Moon Party, l’evento capace di unire le proprietà curative e rigeneranti delle acque di Saturnia al benessere psicofisico derivante dal divertimento: uno speciale allestimento con luci soffuse e una gigante Luna illuminata a bordo vasca, creerà un’atmosfera incantata, perfetta per rilassarsi e sognare ad occhi aperti. L’ingresso è dalle 19 fino alle 24.30, il bar sarà aperto per tutta la durata dell’evento e per chi vorrà cenare ci sarà a disposizione un buffet dinner con tantissime proposte deliziose di ispirazione maremmana. La combinazione tra la musica coinvolgente del dj-set e gli spettacoli di intrattenimento coreografati, uno alle 20 e il secondo alle 22.30, porterà gli ospiti in un mondo incantato ricco di emozioni, dove spazio e tempo sembreranno svanire in un’unica dimensione pacifica, un bagno sotto le stelle capace di riconnettere la propria dimensione intima a quella più ancestrale.

Le Terme di Saturnia sono leggendarie, un tempio di longevità nel cuore della Maremma Toscana dove il benessere da più di 3000 anni ruota intorno alla sua potentissima acqua termale dalle proprietà curative e rigeneranti. Il Parco termale di Saturnia grazie alle diverse tipologie di ingresso Day Spa introdotte, offre un’esperienza di totale rigenerazione all’aria aperta, in piena connessione con la natura: quattro piscine termali open air, idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, aree relax indoor e outdoor, una Sauna Finlandese con Argillarium, sessioni di yoga e meditazione, esperienze enogastronomiche Maremma Tastings con i produttori locali.