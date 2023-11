Allarme sicurezza in Centro. Coltellate e bottigliate. Due ragazzi restano feriti

Due episodi di violenza, ma forse sono legati fra di loro e il secondo nasce come conseguenza del primo. Al momento, però, certezze non ce ne sono e questa ricostruzione – anche se molto probabile – resta solo un’ipotesi.

Quello che è certo è che il centro storico cittadino è stato di nuovo teatro di una notte di follie nate – pare – sempre per futili motivi e con azioni e reazioni amplificate da animi surriscaldati anche a causa di una robusta dose di alcolici.

Il primo episodio è accaduto intorno alla mezzanotte di sabato nei pressi della Cavallerizza, sulle Mura. Per motivi al momento ignoti (sta indagando la Polizia), un ragazzo di 20 anni di nazionalità tunisina è stato ferito da un altro giovane con tre coltellate, nessuna delle quali che ha causato lesioni preoccupanti. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del "118" e trasferito in ospedale per accertamenti e cure. I poliziotti hanno anche raccolto alcune testimonianze.

Passa circa un’ora e mezzo e in piazza del Sale, quindi a poche decine di metri dalla zona precedente, si riaccendono gli animi.

Anche in questo caso restano oscuri i motivi che hanno scatenato tutto quanto.

Questa volta scoppia una rissa di fronte ad uno dei locali e poi il gruppo di ragazzi è fuggito sulle Mura. Ad avere la peggio è stato un giovane colpito al volto con una bottiglia. Anche lui, soccorso dal personale medico, è stato accompagnato in ospedale e le sue condizioni non apparivano preoccupanti.

Per questo secondo episodio, indagano i carabinieri.