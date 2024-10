Allagamenti a Orbetello: "Svolta un’azione capillare di pulizia delle caditoie"

Le forti precipitazioni di questi ultimi giorni hanno provocato allagamenti a Orbetello, che secondo alcuni sono stati provocati anche da una pulizia insufficiente di tombini e caditoie. Una domanda che abbiamo girato direttamente a Luca Minucci, assessore comunale all’ambiente di Orbetello. Su molti social, in effetti, si individuano come cause degli allagamenti avvenuti nella cittadina lagunare sia la mancata pulizia delle fognature che quella dei tombini. Una problematica che, in effetti ormai da molti anni viene affrontata dall’Amministrazione comunale. Fermo restando che la posizione del centro storico, posta in mezzo alla laguna, con l’afflusso di fiumi importanti come l’Albegna e l’Osa, non agevola la situazione, attività di prevenzione sono quanto mai necessarie.

La prevenzione potrebbe venire dalla nuova cassa di colmata realizzata sull’Aurelia, ad inizio del ponte sul fiume Albegna lato Saline Breschi. Ma il punto cruciale, per il momento, sembra essere la pulizia dei tombini, invocata sul web da tanti cittadini. "Visto che in questi giorni di pioggia qualcuno ama mistificare la realtà – dice Minucci – ecco che, dati alla mano, spiego quanto effettuato dal Comune di Orbetello. Siamo intervenuti, con una sinergia tra gli assessorati all’ambiente e ai lavori pubblici, con nostri mezzi e personale, su migliaia di caditoie stradali, 2.483 per la precisione. In particolare 2.008 caditoie pulite a mano, 326 caditoie pulite con spurgo, 117 con rimozione griglia a mano, 32 con griglia auto spurgo. Per questo motivo mi chiedo: coloro che criticano di che cosa parlano? Detto questo bisogna fare i conti con i cambiamenti climatici, che in laguna ha comportato la presenza di forti venti di scirocco e di libeccio, cosa piuttosto inusuale per la stagione. Ciò ha provocato una fastidiosa presenza di moscerini, contro i quali stiamo intensificando l’attività di disinfestazione. Intanto in queste ore continuano, da parte dei Vigili del Fuoco, i pompaggi di acqua nei locali seminterrati e al piano strada nella zona sud della provincia di Grosseto, causati dalla pioggia degli ultimi giorni. Trenta gli interventi finì ad ora effettuati nei comuni di Monte Argentario, Orbetello e Capalbio