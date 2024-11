Alla Rimembranza celebrato il 4 Novembre

"Il 4 novembre celebra l’Unità nazionale e onora le Forze Armate, le cui imprese hanno contribuito a fare dell’Italia una Nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace". E’ questo il messaggio, lette al parco della Rimembranza sulle Mura a Grosseto, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del 4 Novembre. Presente anche il prefetto Paola Berardino che ha passato in rassegna i rappresentati delle forze armate schierate sotto al monumento ai caduti. "In questa giornata, il più riconoscente e commosso pensiero - ha aggiunto - va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia. La loro memoria suona esortazione alla coscienza civile per le giovani generazioni, affinché sappiano percorrere la strada dell’impegno per la difesa della Costituzione".