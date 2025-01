Alla liberia Palomar avento per bambini e loro genitori

Un pomeriggio pensato sia per i bambini (con età compresa fra i 5 e i 10 anni) sia per i loro genitori. Sì, perché mentre i primi saranno impegnati nel laboratorio creativo "Leggiamo e creiamo" (evento con partecipazione gratuita), i secondi potranno sorseggiare un aperitivo scegliendo fra i "classici" e i numerosi vini che adesso sono disponibili nella libreria "Palomar", in piazza Dante. L’appuntamento è per domani dalle 17 e il laboratorio creativo sarà tenuto da Alessandra e Marta che leggeranno insieme ai bambini l’albo illustrato "Sulla Collina", racconto semplice ma che tocca temi di grande importanza come il valore dell’amicizia e della condivisione, ma anche la gelosia, la difficoltà del cambiamento e il senso di inadeguatezza. Dopo la lettura i bambini potranno costruire un "Mostro Creatura Scatola Cosa". Le animatrici chiedono di portare da casa il materiale da usare, tipo scatole di cartone, fiocchi, nastri, stoffe, carta colorata (anche di tutto ciò che è avanzato dai regali di Natale). La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 389-4431225 o 375-5280640.