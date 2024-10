Alice Giovannetti vince il "Trofeo. San Cerbone"

La settimana che ha visto la ricorrenza di San Cerbone è stata ricca di avvenimenti sia religiosi che legati alla tradizione storico-folkloristica. E se il Trofeo di San Cerbone, riservato agli adulti non si è disputato per la pioggia, quello dei ragazzini ha vissuto la sua bella giornata e ha visto la vittoria di Alice Giovannetti. Con lei sul podio al secondo posto Leonardo Brinzaglia e al terzo Mia Caricato. Un bel pomeriggio che ha richiamato in piazza del Duomo tanto pubblico ed ha sorpreso piacevolmente i turisti che, anche in questo periodo frequentano la città. Una bella idea quella dei Terzieri di aggiungere questo appuntamento alle occasioni da regalare alla città, anche se con balestre e frecce di ridotte dimensioni, del resto i giovani sono il futuro e la vera risorsa per continuare nel tempo il Balestro.

Roberto Pieralli