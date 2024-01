Malore improvviso, muore nota imprenditrice

Grosseto, 7 gennaio 2024 – Un malore improvviso e poi la corsa in ospedale dove, purtroppo, nulla è stato possibile fare per impedire il tragico epilogo.

Alessandra Paciarotti , 57 anni, si è spenta al Misericordia dove era arriva su un’ambulanza del "118" in condizioni già molto critiche.

Imprenditrice molto nota, insieme al fratello Walter era titolare della "Edilposatori", impresa edile e rivendita di materiali per l’edilizia con sede a Marina di Grosseto. Un ruolo di responsabilità che rivestiva con grande competenza e professionalità, con una determinazione che aveva dovuto tirar fuori già in età molto giovane, da quando cioè il destino aveva portato via la sua mamma facendola diventare il vero perno della famiglia.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nell’intera comunità e pur travolti dal grande dolore i familiari, attraverso un post sui social del fratello Walter, hanno speso parole di gratitudine nei confronti di soccorritori e personale ospedaliero.

"Vogliamo ringraziare – ha scritto il fratello – la dottoressa, l’infermiera che l’accompagnava, l’infermiera del triage e tutto lo staff del Pronto soccorso del Misericordia per come ci hanno sostenuto e aiutato nell’affrontare la nostra tragedia. Vorremmo che questo messaggio arrivasse a loro ringraziandoli per la loro umanità e dolcezza".