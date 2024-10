Albero cade sul tetto di una casa, paura a Orbetello

Orbetello (Grosseto), 31 ottobre 2024 – Intervento della squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco di Orbetello nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre. Un grande pino, allentando il suo attacco al suolo, è caduto sul tetto di un’abitazione attualmente disabitata.

I pompieri hanno utilizzato le motoseghe in dotazione per rimuovere i detriti dalla copertura e hanno effettuato un primo controllo statico delle condizioni del tetto, che non ha evidenziato elementi tali da compromettere l’uso dell’edificio.