Albergo assume portiere, camerieri e commis di sala

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca da aprile a fine settembre/inizi ottobre un portiere turnante (richiesta conoscenza lingua inglese e pc, preferibile precedente esperienza), lavoro 6 giorni a settimana con 2 turni di notte e 4 di giorno. Seleziona anche cameriera ai piani (con esperienza in hotel o residence) per 6 giorni a settimana per 6 mesi (orario di giorno), una governante con esperienza pluriennale di gestione dei piani in hotel o residence (6 giorni a settimana per 6 mesi, si offre vitto e alloggio), chef capo partita con esperienza in hotel o ristoranti (orari su turni, 6 mesi per 6 giorni a settimana, si offre vitto e alloggio), cameriere di sala (con almeno minima esperienza e conoscenza lingua inglese e pc), commis di sala (richiesta conoscenza lingua inglese almeno scolastico e computer, preferibile minima esperienza) per contratto stagionale per 30 ore settimanali per 6 giorni a settimana per 3 mesi (turno continuato o dalle 10.30 alle 15 o dalle 18 alle 22.30). Per informazioni telefonare al numero 0564-416375.