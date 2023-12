Al torneo di burraco del Lions Alta Maremma vince la solidarietà

Il quinto "torneo di burraco Lions Club Alta Maremma" si è concluso con un grosso successo, hanno infatti partecipato 88 giocatori per 22 tavoli, che hanno consentito con la quota di iscrizione un ragguardevole incasso, interamente devoluto all’acquisto di alimenti e prodotti per la prima infanzia di famiglie in difficoltà. "Le nostre iniziative – sottolinea Sergio Splendore responsabile del Service – sono sempre rivolte all’insegna della solidarietà". Il torneo è stato vinto da Rosella Bettini e Gloria Bertocchi.