Al teatro Moderno arriva anche Madame. Concerto il 3 novembre

Dopo il grandissimo successo delle date estive e in attesa dello speciale concerto previsto per il 21 ottobre 2023 al Mediolanum Forum di Assago Madame si conferma tra le artiste più amate e richieste dal pubblico. Agli appuntamenti precedentemente annunciati per la tournée autunnale, che la porterà nelle principali città italiane, va ad aggiungersi la data zero al Teatro Moderno di Grosseto: l’artista sarà nel capoluogo maremmano la sera del 3 novembre.