Al Riva Toscana si gioca a golf per finanziare Stefano Palmieri

Il Riva Toscana Golf-Resort apre le sue porte. Domenica 25 verrà infatti organizzato un evento per raccogliere fondi per finanziare l’attività sportiva agonistica di Stefano Palmieri, giocatore di golf non vedente, Follonichese doc, componente della squadra nazionale di golf paralimpica e plurivincitore di prestigiosi open di golf per disabili in giro per il mondo.

Il programma è molto articolato: dalla mattina alle 10 fino alle 18 gara di golf con gli amici di Stefano Palmieri al Golf club Riva Toscana, dalle 18.30 nell’area delle piscine del riva Toscana Golf Resort, premiazione con la presenza del sindaco di Follonica e "Sunset party" con aperitivo lungo aperto a tutti per raccogliere fondi per finanziare l’attività agonistica di Stefano Palmieri. Ma l’attività del Golg Club è solo all’inizio di questa lunga estate: sabato avrà luogo un "Open Day" per provare gratuitamente il golf, una disciplina che sta allargando i suoi orizzonti anche tra i più piccoli.