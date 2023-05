Al "Rally Matematico Transalpino" primeggiano la 1^E e la 3^E della Vico

Gli studenti grossetani hanno primeggiato alla finale del "Rally Matematico Transalpino". Si è svolta al Complesso universitario San Niccolò di Siena la prova finale della gara e hanno partecipato le classi 1^E e 3^E della scuola media Vico. Giunto alla 30esima edizione, il "Rally Matematico Transalpino" è un confronto fra classi di vari ordini scolastici basato sulla risoluzione di problemi matematici. Il principale obiettivo della gara è quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi. Quest’anno la partecipazione all’evento è stata coordinata dalla docente referente Mariella Moscatelli con il contributo della dirigente scolastica Francesca Iovenitti. Dopo una prima fase di selezione che ha coinvolto oltre 800 classi toscane, le classi 1^E e 3^E, guidate dalla professoressa Francesca Burali, hanno conquistato l’accesso alla fase finale della gara. Durante i 50 minuti a disposizione per lo svolgimento della prova lo spirito di squadra, le competenze acquisite, la determinazione e la passione per la matematica sono risultati gli ingredienti fondamentali che hanno permesso agli studenti grossetani di eccellere e conquistare il podio. L’impegno dimostrato lungo tutto il percorso ha premiato la 3^E con il primo posto di categoria, e la 1^E con il terzo posto di categoria. La gioia per il risultato ha ripagato non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti e le famiglie che li hanno supportati. Questa competizione per studenti nasce nel 1993 in Svizzera e nel corso degli anni hanno iniziato a partecipare altri Paesi europei, tra cui l’Italia, coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti partecipanti.