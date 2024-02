Aggressione e rapina davanti alla discoteca. Due fogli di via e un divieto di accesso in aree urbane

Il questore Antonio Mannoni ha emesso due provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Follonica per tre anni ed un divieto di accesso aree urbane per un anno vicino ai locali pubblici del comune di Follonica nei confronti di tre persone denunciate per il reato di lesioni personali aggravate e rapina avvenute nei pressi di in una discoteca.

In seguito a quell’episodio, il personale della Divisione Anticrimine ha avviato accertamenti che hanno consentito di adottare questi provvedimenti di fogli di via che comporta il divieto di potersi recare nel comune in cui è stato commesso il reato per il periodo di tre anni. Dall’inizio dell’anno, il questore ha emesso 79 provvedimenti di rimpatrio. Inoltre, con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane "Dacur" ha disposto il divieto per un anno di accedere e stazionare nei pressi degli esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di intrattenimento musicale e danzante nel Comune di Follonica.