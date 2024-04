"Affitti turistici". Sottoscritto un disciplinare

Sottoscritto nei giorni scorsi il disciplinare degli "Affitti turistici di qualità 2024" tra il Comune di Follonica e alcune agenzie immobiliari rappresentate dalla Consigliera provinciale Fiaip con delega al turismo Roberta Tozzini. Lo scopo dell’amministrazione è quello di spingere gli affitti brevi turistici verso locazioni che abbiano un minimo di decoro e funzionalità. Tutto questo per elevare l’offerta delle abitazioni da locare e quindi il livello della domanda sulla destinazione turistica Follonica. Negli ultimi anni infatti, soprattutto durante la stagione Covid, c’era stata una proliferazione di affitti che avevano trascurato, soprattutto da parte di operatori non qualificati, la qualità dell’offerta con prezzi non compatibili con il livello di offerta stessa. Il disciplinare degli affitti turistici di qualità va così a garantire il turista, definendo criteri di decoro e qualità necessari e riconoscibili da una sorta di bollino di qualità (vetrofania esposta nelle agenzie stesse) per le Agenzie Immobiliari aderenti, che saranno anche riconoscibili sul portale turistico del Comune "Visit Follonica".

L’altro aspetto legato al disciplinare riguarda un percorso per perseguire la lotta all’abusivismo legato agli affitti brevi delle seconde case, che determina un danno a tutta la comunità, e si spinge fino all’evasione, sul pagamento dell’imposta di soggiorno. Affitti di qualità e lotta all’abusivismo sono azioni complementari: infatti pochi giorni fa era stato firmato anche il protocollo con il comando provinciale della Guardia di Finanza, la cui importanza è stata ribadita nel corso dell’incontro con le agenzie immobiliari dal comandante della compagnia di Follonica, capitano Jacopo Segato.