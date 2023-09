Affitti turistici brevi: "Bene il nuovo disegno di legge. Ma restano criticità"

"Bene, ma non benissimo. Anzi, le locazioni turistiche brevi incidono in maniera pesante anche sugli equilibri dell’accoglienza turistica in Maremma e sull’immagine complessiva di tutto il territorio e l’ultimissima bozza del disegno di legge in materia presentata dal ministro Santanché non coglie tutte le criticità del fenomeno. Va sicuramente migliorato, approfondito e riaggiornato sulla base dei reali dati di fatto". Così Giulio Gennari (nella foto), presidente Confcommercio Grosseto, commenta la lettura dell’ultima versione del disegno di legge per la regolamentazione delle locazioni turistiche brevi (quelle al di sotto dei 30 giorni), presentata dal ministero del Turismo nelle ultime ore. "E’ sicuramente apprezzabile – riprende Gennari – che dopo anni di Far West, un Governo e un Parlamento abbiano deciso di mettere mano a un argomento tanto complesso per quanto spinoso, visto che mette in competizione tra loro diritti diversi. Tuttavia, proprio per la complessità della materia sono richiesti all’Esecutivo Meloni maggiore attenzione e più coraggio. Nei giorni scorsi il Comune di Castiglione della Pescaia ha avviato un’importante campagna di controlli alle locazioni estive. Il nuovo disegno di legge potrebbe essere un valido sostegno alle attività intraprese dal sindaco Nappi e dalle altre amministrazioni intenzionate a seguirne le scia. L’offerta turistica ‘nera’, ovvero quella ‘fai-da te’ offre invece spazi al sommerso e alle sue conseguenze dirette tra le quali figurano anche gli incidenti sul lavoro".

"Nonostante le ripetute sollecitazioni argomentate in maniera oggettiva, il Governo continua a tenere fermo il limite delle due notti come presenze minime perché il contratto di locazione breve sia considerato valido e dunque operativo; termine migliorativo ma che comunque resta inappropriato" aggiunge Paolo Pieraccini, componente del consiglio direttivo di Confcommercio Grosseto e presidente di Acot Castiglione della Pescaia. "Chiunque operi nel campo del turismo, infatti, sa che la media dei pernottamenti è di circa 4 notti – aggiunge Pieraccini - E dunque il limite minimo sotto il quale non si dovrebbe scendere deve essere almeno di tre notti, non di due".