Adotta un’area verde. Ora c’è il regolamento

CASTEL DEL PIANOSono stati varati due nuovi regolamenti che vanno dalla pubblicità alle prestazioni, fino alla manutenzione di aree verdi. A commentare questa novità per Castel del Piano è la sindaca, Cinzia Pieraccini. "Condivisione e partecipazione, - commenta - questi due termini sintetizzano i nuovi regolamenti varati dal consiglio comunale di Castel del Piano in cui si normano le sponsorizzazioni, le collaborazioni, l’art bonus e nello specifico, la manutenzione di alcune aree verdi. Si tratta di introdurre nelle pratiche di gestione dell’ente la possibilità da parte di imprese private di affiancare e sostenere la struttura pubblica attraverso contributi in denaro, in opere o servizi".

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni e collaborazioni queste possono essere di vario genere e riguardare tutte le iniziative, prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni a favore del Comune di Castel del Piano, come attività o eventi a rilevanza artistico-culturale o di spettacolo, eventi sportivi o di rilevanza sociale. Ci rientrano anche i servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano, realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali, gestione di sportelli informa-giovani, marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

Per gli accordi di collaborazione si indicano in particolare la gestione di impianti sportivi comunali, la concessione di edifici o locali comunali per svolgimento di servizi a favore della popolazione. Adotta un’aiuola. Il Comune di Castel del Piano, sempre con apposito regolamento, introduce la possibilità dell’adozione delle aree a verde pubblico già sistemate a verde dal Comune o le aree verdi abbandonate da riconvertire al fine di mantenerle e conservarle. Saranno adottabili le aree pubbliche e spazi pubblici destinate a verde e spazi pubblici (aiuole , giardini e parchi, aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici, rotatorie e spartitraffico, fioriere e altri spazi destinati a verde) individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Le aree ammesse potranno essere affidate in adozione a cittadini, associazioni, estituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie ed enti religiosi.