Addio all’ultimo partigiano. E’ morto Gennaro Barboni

La città del Golfo piange il partigiano Gennaro Barboni, morto ieri a 100 anni. Barboni era nato a Matelica, nelle Marche, il 16 gennaio 1924, dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, si era arruolato nelle formazioni partigiane (nome di battagia Lu Feroce), entrando a far parte del primo "Battaglione Mario", comandato dal triestino Mario Depangher. Nel Dopoguerra aveva fatto politica militando nel Pci di cui diviene più volte segretario di sezione e per il quale sarà anche eletto deputato e sindaco del suo paese natale. A Follonica si trasferì oltre 25 anni fa, partecipando alla politica cittadina, dirigendo per molto tempo la locale sezione Anpi. E Il sindaco Andrea Benini e l’Amministrazione piangono la scomparsa di Gennaro. Soltanto il 20 gennaio scorso il Comune, insieme all’Anpi, aveva organizzato la festa dei cento anni del partigiano, celebrata contestualmente all’80° anniversario della Liberazione di Follonica dal regime nazifascista. "Sentiremo forte la mancanza del partigiano Gennaro Barboni, soprattutto in occasione delle prossime celebrazioni del 25 aprile – dice il sindaco Andrea Benini –. Gennaro da molti anni era per noi un punto di riferimento imprescindibile quando ci trovavamo a parlare di libertà e democrazia". "Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Gennaro Barboni – afferma il deputato Pd, Marco Simiani –. Mancherà, soprattutto alle giovani generazioni, il suo coraggio e la sua volontà di difendere fino alla fine i valori repubblicani di libertà ed antifascismo. Sarebbe auspicabile che la città gli dedicasse una via o una piazza". Commosso il ricordo del presidente provinciale dell’Anpi Luciano Calì "Con lui se ne va l’ultimo partigiano combattente della provincia Grosseto. Appena venerdì, impossibilitato a venire, si è collegato telefonicamente all’assemblea dell’Anpi di Follonica facendo un apprezzato intervento. Non c’è ambito civile e politico dove non abbia dato il suo contributo. Senza di lui ora noi dell’Anpi siamo un po’ più soli". La camera ardente aprirà oggi alle 9 nella sala Allegri della Leopolda e chiuderà domani alle 13, poi la salma sarà cremata.