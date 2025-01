Addio a Franca. La signora della pasticceria

GROSSETOÉ stata per vent’anni il volto sorridente della pasticceria Giannini, in via Pinturicchio. Franca Ciurli (foto), la moglie di Giulio Giannini, è morta a 86 anni, nella notte tra giovedì e ieri all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era stata ricoverata. Era originaria di Castiglione della Pescaia, ma da quando era rimasta sola, per la morte del marito, aveva deciso di rimanere a vivere in città. In centro storico, dove si era fatta apprezzare per la sia vitalità e voglia di tenersi sempre in ordine. Poi negli ultimi tempi qualche problema di salute l’aveva costretta a qualche ricovero in ospedale, fino all’ultimo che le è stato fatale. "Apprendo con estrema tristezza la notizia della morte di Franca Ciurli – ha scritto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sulla propria pagina Fb – Con lei se ne va un altro pezzo della nsotra bella Grosseto". Alla fine del 2022, dopo circa 50 anni, si era abbassata la saracinesca della storica Pasticceria Giannini di via Pinturicchio, divenuto uno dei punti di riferimento in città per gli amanti delle "cose buone".Nei cinque anni precedenti di attività titolare dell’azienda nata grazie all’abilità e alla passione del noto pasticcere Giulio e della signora Franca, era stato il pasticcere Salvatore Di Mella il quale, per circa un ventennio, era stato alle dipendenze della gestione precedente.