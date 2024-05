Addetto alla reception al Camping Club Firenze

Il Centro per l’Impiego di Rosignano Marittimo (tel:05519985092 email:[email protected]) ricorda che oggi In occasione dell’open day “addetto/a al ricevimento“ organizzato dal Centro per l’Impiego di Cecina/Rosignano per conto dell’azienda

Campeggio Club Firenze e Toscana si ricerca il seguente profilo: Receptionist con esperienza e conoscenza delle lingue inglese, tedesco e

francese. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Marina di Cecina. Le persone interessate potranno consegnare il proprio cv al Centro per l’Impiego di Cecina o Rosignano in occasione dell’open day dedicato a questa ricerca, che si tiene oggi 22/05/24.