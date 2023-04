Acque agitate in Fratelli d’Italia Terremoto per l’appoggio a Cinelli Minucci: ‘Chi si oppone non è iscritto’

Acque agitate nel locale circolo di Fratelli d’Italia per l’appoggio alla candidatura a sindaco di Diego Cinelli. Se per Luca Minucci, commissario del circolo locale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia l’appoggio a Cinelli è la mossa giusta in grado di compattare il centrodestra, non lo è per alcuni attivisti del circolo locale. Giulio Neri, Luciano Lorini e Gianna Mellai anche in passato si erano detti contrari alla candidatura di Cinelli, presentando a Minucci un documento firmato da 30 militanti per convincerlo a fare scelte diverse. A ricostruire quanto accaduto nell’ultima riunione di Fratelli d’Italia al circolo di Magliano sono Neri, Mella e Lorini: "Minucci – dicono – si è presentato con un gruppo di persone mai viste nei mesi precedenti, dicendo che erano tesserati, ma si è rifiutato di mostrare sia le tessere che l’anno di iscrizione. Buona parte degli attivisti del Circolo che si erano riuniti nelle precedenti assemblee si sono trovati disorientati da questa situazione. In quel momento hanno capito che l’ordine del giorno era l’approvazione della candidatura a sindaco di Diego Cinelli". Stando alla ricostruzione di Neri, Mella e Lorini alcuni militanti hanno preferito abbandonare l’assemblea.

"Anche il comitato provinciale di Fdi – sottolineano – era uscito spaccato dall’assemblea che doveva decidere sull’appoggio a Cinelli". Neri, Mella e Lorini concludono: "Minucci ha compiuto una grave scorrettezza contro chi in questi anni ha dato tanto per portare avanti nella maniera migliore il circolo Fdi di Magliano". Minucci specifica che i tre non rappresentano Fratelli d’Italia, poi parlando a nome di Fdi, rinnova l’appoggio a Cinelli: "Il messaggio che arriva da Fratelli d’Italia Magliano è un messaggio forte e inequivocabile – commenta – ed è quello di vincere, così da gettare le basi per amministrare bene il comune maglianese a favore di tutti i cittadini, ma è anche un chiaro messaggio di unità politica di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia". Nella lista di Cinelli ci saranno dunque cinque iscritti del partito della Meloni.

Nicola Ciuffoletti