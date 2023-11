Accoglienza per minori stranieri non accompagnati: "Solidarietà e Sviluppo" prosegue il suo progetto

Prosegue per altri due anni il progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) della cooperativa Solidarietà e Sviluppo nel comune di Massa Marittima. A stabilirlo è stato il Ministero dell’Interno che ha inserito anche il progetto Sai di Sosvi tra i 69 autorizzati fino a 31 ottobre 2025. Il centro è situato in via delle Fonderie a Valpiana. Il suo scopo è quello di avviare un percorso di inclusione, con la possibilità di partecipare alla vita sociale e comunitaria nel pieno rispetto della vita privata e del benessere individuale. Il personale della struttura, professionale e qualificato, si impegna ad adottare ogni provvedimento idoneo a stimolare gli ospiti. "Siamo molto contenti di questo risultato – ha detto il presidente Alessandro Ghionzoli – perché premia l’ottimo lavoro svolto dai nostri operatori".